Die Deutsche Luftwaffe - Technik, Einsatz, GeschichteJetzt kostenlos streamen
BUNDESWEHR
Folge vom 24.05.2026: Die Deutsche Luftwaffe - Technik, Einsatz, Geschichte
61 Min.Folge vom 24.05.2026Ab 12
Die Gründung der deutschen Luftwaffe liegt mehr als sechs Jahrzehnte zurück. Die jungen Jetpiloten werden damals in den USA auf den modernsten Strahlflugzeugen ausgebildet - und durchleben harte Lehrjahre. Mit der deutschen Wiedervereinigung verändert sich auch die Luftwaffe. Aus einer Verteidigungsarmee wird eine Einsatztruppe. Die Luftwaffe ist hochmobil und wird auch im Ausland eingesetzt. Bei Hilfs-, Rettungs- und Evakuierungseinsätzen, aber auch im Konfliktfall.
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Genre:Dokumentation, Militär
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: welt