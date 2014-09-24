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Cake Boss: Buddys Tortenwelt

Land der unbegrenzten Torten

TLCFolge vom 24.09.2014
Land der unbegrenzten Torten

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Cake Boss: Buddys Tortenwelt

Folge vom 24.09.2014: Land der unbegrenzten Torten

22 Min.Folge vom 24.09.2014Ab 6

Die Aussicht auf unbegrenzte Möglichkeiten hatte Buddys Familie einst bewogen, von Italien nach Amerika auszuwandern. Eine hervorragende Entscheidung - wie Buddy findet, denn der „Cake Boss“ kann in den USA seinen Hang zur unbegrenzten Tortenvielfalt voll ausleben und feiert das heute mit der Freiheitsstatue. Und es gibt einen weiteren Grund zum Anstoßen: Schwager Mauro ist endlich amerikanischer Staatsbürger geworden. Leider kommt Buddys Schwester Mary gar nicht in Partystimmung und lässt ihre schlechte Laune an den anderen aus.

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