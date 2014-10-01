Cake Boss: Buddys Tortenwelt
Folge vom 01.10.2014: Eine echte Sehenswürdigkeit
22 Min.Folge vom 01.10.2014Ab 6
In dieser Episode lädt Buddy Valastro bei der Auftragsannahme eine monumentale Last auf seine Konditoren-Schultern: Er soll das Mount Rushmore National Memorial nachbacken und die Porträtköpfe der US-Präsidenten George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt und Abraham Lincoln naturgetreu herausarbeiten. Auch für Neuling Marissa ist die Woche kein Zuckerschlecken, denn Carlos Crew erwartet von jedem Mitglied Bestleistungen. Wird Marissa mit ihrem einzigartigen Erdnussbutterkuchen punkten können und auch Buddys Schwestern von ihrem Talent überzeugen?
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Genre:Reality, Kochen, Unterhaltung
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 2-10: Warner Bros. Discovery, Inc.