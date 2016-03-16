Cake Boss: Buddys Tortenwelt
Folge vom 16.03.2016: Die Schachtelpuppen-Torte
22 Min.Folge vom 16.03.2016
Buddy trifft sich mit Dimitri und Santa, die im New Yorker Finanzdistrikt ein Restaurant namens „Matroschka“ besitzen. Demnächst soll hier der „Russian Heritage Month“ mit traditionellen Spezialitäten und jeder Menge Wodka gefeiert werden. Jetzt fehlt nur noch die Torte. Matroschkas sind Schachtelpuppen, die unterschiedliche russische Märchen erzählen, ineinander stecken und mit Blumen bemalt sind - ein perfektes Motiv, das der „Cake Boss“ auf seiner Torte umsetzen will, da die Puppen einen wichtigen Aspekt der Kultur verkörpern. Als Geschmacksrichtung schwebt den Auftraggebern Lebkuchen mit Honig vor, wie es für russische Backwaren typisch ist.
