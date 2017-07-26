Folge vom 26.07.2017
Buddy und die WikingerJetzt kostenlos streamen
Cake Boss: Buddys Tortenwelt
Folge vom 26.07.2017: Buddy und die Wikinger
22 Min.Folge vom 26.07.2017
Buddy Valastro hat heute eine Besprechung auf dem weltgrößten Wikingerschiff. Die Crewmitglieder Johanna und Torben sind damit von Norwegen hergesegelt - wie die Wikinger vor 1000 Jahren - und haben bis New York fünf Monate gebraucht. Da es Eisberge auf der Strecke gab, mussten sie sehr vorsichtig sein. Nun möchten sie beim Cake Boss eine Torte bestellen, um ihre Ankunft zu feiern. Buddy hat den Kopf bereits voller Ideen für einen echten Wikinger-Kuchen: Ein cooler Helm mit Hörnern drauf darf da natürlich nicht fehlen. Und für die Füllung wählt er eine kräftige, bodenständige Geschmacksrichtung mit Zimt, Mandeln und Apfelmus.
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Genre:Reality, Kochen, Unterhaltung
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.