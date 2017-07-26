Cake Boss: Buddys Tortenwelt
Folge vom 26.07.2017: Die süße Meerjungfrau
22 Min.Folge vom 26.07.2017
In dieser Episode trifft sich Buddy mit Kunden in einem Großaquarium, wo Meeresbewohner aus der ganzen Welt gehalten werden. Hier gibt es eine Veranstaltung zum Thema „Meerjungfrauen“: Nixie und Coral werden zusammen mit Hammerhaien, Meeresschildkröten und Stachelrochen im riesigen Ozeanbecken schwimmen. Zur Feier des Events bestellt Managerin Deanna eine Tortenkreation und versetzt den Cake Boss damit in Euphorie. Endlich darf er die Meerjungfrauen-Torte backen, die schon so lange auf seiner Wunschliste steht! Währenddessen erhält auch Mauro einen besonderen Auftrag: ein Kuchen für Chris Cannizzo, der zum Polizeichef von East Hanover befördert wird.
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Genre:Reality, Kochen, Unterhaltung
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 2-10: Warner Bros. Discovery, Inc.