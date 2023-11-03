Calvin am Goldstrand
Folge 2: Episode 2
31 Min.Folge vom 03.11.2023Ab 16
Die mangelnde Hygiene in der Unterkunft sorgt für Unmut in Calvins Team. Zudem wird klar, dass die Clubs am Goldstrand bereits mit Agenturen zusammenarbeiten und keinen Bedarf an einem weiteren Promoter haben. Wird es Calvin und seinen Leuten dennoch gelingen, einen Fuß in die Tür zu bekommen?
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Calvin am Goldstrand
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Reality
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Joyn
Enthält Produktplatzierungen