Calvin am Goldstrand
Folge 3: Episode 3
32 Min.Folge vom 03.11.2023Ab 16
Calvin Kleinen und seine Crew erhalten die Chance, in ein bestehendes Promoter-Team aufgenommen zu werden. Ausgerechnet jetzt kommt es zu einer Meinungsverschiedenheit zwischen Calvin und seinem Bruder Marvin.
Genre:Dokusoap, Reality
Produktion:DE, 2023
