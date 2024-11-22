Cappie's Family Business
Folge vom 22.11.2024: Privat-Sauna am Waldrand
45 Min.Folge vom 22.11.2024
Die unerwartete Bitte eines alten Freundes führt Cappie und Alex dazu, einen Schiffscontainer in eine luxuriöse Sauna zu verwandeln. Währenddessen inspiriert der Wunsch eines geschätzten Lehrers das Duo dazu, eine maßgeschneiderte Feuerstelle zu kreieren, die als gemütlicher Treffpunkt für Familie und Freund:innen dienen soll. In beiden Projekten zeigen sie ihr kreatives Talent und ihr handwerkliches Geschick, um einzigartige Rückzugsorte zu schaffen, die die Bedürfnisse ihrer Kundschaft perfekt erfüllen.
