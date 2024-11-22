Zum Inhalt springenBarrierefrei
HGTV
Folge vom 22.11.2024
45 Min.
Folge vom 22.11.2024

Cappie und Alex bringen die Idee einer „Männerhöhle“ auf ein neues Level, indem sie einen maßgeschneiderten Raum entwerfen und in den Hang eines Grundstücks in South Dakota integrieren. Gleichzeitig inspiriert eine herzliche Nachricht von zwei freundlichen Nachbarn das Duo dazu, im Vorgarten eine einladende Oase zu schaffen, die als perfekter Rückzugsort für die Familie dient.

