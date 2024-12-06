Cappie's Family Business
Folge vom 06.12.2024: Espresso am Lagerfeuer
44 Min.Folge vom 06.12.2024
Um einem familiengeführten Café dabei zu helfen, sein florierendes Geschäft weiter auszubauen, setzen Cappie und Alex auf bewährte alte Bautechniken. Mit viel Geschick und Kreativität schaffen sie einen einladenden, modernen Außenbereich, der nicht nur zum Verweilen einlädt, sondern auch eine gemütliche Atmosphäre für die Gäste bietet. Die neue Oase wird schnell zum beliebten Treffpunkt für die ganze Stadt, wo man bei einer Tasse Kaffee die Seele baumeln lassen und die herzliche Gastfreundschaft des Cafés genießen kann.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Entertainment, Casting, Journal, Family
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.