Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Cappie's Family Business

Garten-Oase

HGTVFolge vom 13.12.2024
Garten-Oase

Garten-OaseJetzt kostenlos streamen

Cappie's Family Business

Folge vom 13.12.2024: Garten-Oase

45 Min.Folge vom 13.12.2024

Als eine ehemalige Lehrerin sich einen entspannenden Rückzugsort in ihrem weitläufigen Garten wünscht, nehmen Cappie und Alex die Herausforderung an und entwerfen den Gartenpavillon ihrer Träume. Mit einem atemberaubenden, natürlichen Design schaffen sie einen Ort der Ruhe und Erholung, der harmonisch in die umgebende Landschaft integriert ist. Versteckte Überraschungen, die zum Spielen und Entspannen einladen, sorgen dafür, dass der Pavillon sowohl für gesellige Zusammenkünfte als auch für entspannte Stunden in der Sonne perfekt geeignet ist.

Alle verfügbaren Folgen