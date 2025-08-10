Caribbean Life – Traumhaus gesucht
Folge vom 10.08.2025: Glücklich auf kleinem Raum
21 Min.Folge vom 10.08.2025
Ein Vermieterpaar aus Brooklyn plant den großen Umzug ins karibische St. Thomas, um der Kälte New Yorks zu entfliehen und das Geschäft künftig direkt vom Strand aus zu führen. Sie sind bereit, eine renovierungsbedürftige Immobilie zu kaufen, solange diese über einen separaten Bereich für sie selbst, einen traumhaften Meerblick und einen Pool verfügt. Ihre Vision: Arbeiten, wo andere Urlaub machen – und dabei das entspannte Inselleben genießen.
Genre:Reality, Haus und Garten
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.