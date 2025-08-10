Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Caribbean Life – Traumhaus gesucht

Glücklich auf kleinem Raum

HGTVFolge vom 10.08.2025
Glücklich auf kleinem Raum

Glücklich auf kleinem RaumJetzt kostenlos streamen

Caribbean Life – Traumhaus gesucht

Folge vom 10.08.2025: Glücklich auf kleinem Raum

21 Min.Folge vom 10.08.2025

Ein Vermieterpaar aus Brooklyn plant den großen Umzug ins karibische St. Thomas, um der Kälte New Yorks zu entfliehen und das Geschäft künftig direkt vom Strand aus zu führen. Sie sind bereit, eine renovierungsbedürftige Immobilie zu kaufen, solange diese über einen separaten Bereich für sie selbst, einen traumhaften Meerblick und einen Pool verfügt. Ihre Vision: Arbeiten, wo andere Urlaub machen – und dabei das entspannte Inselleben genießen.

Alle verfügbaren Folgen