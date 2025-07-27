Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Caribbean Life – Traumhaus gesucht

Traum-Schnäppchen auf St. Croix

HGTVFolge vom 27.07.2025
Traum-Schnäppchen auf St. Croix

Traum-Schnäppchen auf St. CroixJetzt kostenlos streamen

Caribbean Life – Traumhaus gesucht

Folge vom 27.07.2025: Traum-Schnäppchen auf St. Croix

21 Min.Folge vom 27.07.2025

Ein sportbegeistertes Paar aus Austin, Texas, tauscht das Großstadtleben gegen die karibische Sonne – und zwar auf der Trauminsel St. Croix. Seit Jahren reisen sie mit dem Fahrrad durch die Welt, nun wollen sie auf der Insel sesshaft werden. Ihr neues Zuhause soll nicht nur Meerblick bieten, sondern auch genug Platz für seine Sammlung von 15 Fahrrädern.

Alle verfügbaren Folgen