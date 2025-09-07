Caribbean Life – Traumhaus gesucht
Folge vom 07.09.2025: Happy End auf Aruba
21 Min.Folge vom 07.09.2025
Ein Ehepaar aus Connecticut ist bereit, den schneereichen Wintern den Rücken zu kehren und auf Aruba ein neues Kapitel zu beginnen. Sie hat dort früher gelebt und sehnt sich zurück zu dem Lebensstil, den sie einst so sehr geliebt hat. Am liebsten würde sie ein bezugsfertiges Haus mit Pool finden, das auch Platz für Besuche ihrer Kinder bietet. Ihr Mann hingegen wäre auch mit einem renovierungsbedürftigen Objekt zufrieden – Hauptsache, Lage und Potenzial stimmen. Gemeinsam hoffen sie auf ein Zuhause, das ihnen Sonne, Ruhe und neue Perspektiven schenkt.
