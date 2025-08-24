Caribbean Life – Traumhaus gesucht
Folge vom 24.08.2025: Von Kanada nach St. Martin
21 Min.Folge vom 24.08.2025
Ein frisch verheiratetes Paar lässt seine Farm in Ontario hinter sich und startet ein neues Kapitel auf St. Martin. Während sie sich eine schlüsselfertige Wohnung mit großer Küche wünscht, träumt er davon, endlich mehr Zeit auf dem Wasser zu verbringen – am liebsten auf dem eigenen Boot. Welche Immobilie kann letztendlich überzeugen?
