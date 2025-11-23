Caribbean Life – Traumhaus gesucht
Folge vom 23.11.2025: Arbeit im Paradies
21 Min.Folge vom 23.11.2025
Eine Studentin aus Kalifornien möchte in Aruba ein Haus kaufen, das sie selbst bewohnt und vermietet. Ihre Mutter glaubt an ihren Plan und hilft bei der Umsetzung. Zusammen suchen sie eine Immobilie mit zwei Schlafzimmern, in Strandnähe und mit Pool – der Startpunkt für eine vielversprechende Zukunft.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Haus und Garten
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.