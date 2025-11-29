Caribbean Life – Traumhaus gesucht
Folge vom 29.11.2025: Meerjungfrau sucht Haus
21 Min.Folge vom 29.11.2025
Ein Paar aus Arizona verlässt die Wüste, um auf Roatan ein neues Leben am Meer zu beginnen. Während er sich auf die Arbeit im Homeoffice freut, will sie ihren Traum einer Meerjungfrau-Schule verwirklichen. Wichtig ist beiden: ein Zuhause in Wassernähe, das zu ihrem neuen Alltag passt.
