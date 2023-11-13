Cash für Chrom
Folge vom 13.11.2023: Ein Camaro jagt den Anderen
45 Min.Folge vom 13.11.2023Ab 12
In der Filiale von „Route 66“ wird ein Chevrolet Camaro mit Motorproblemen angeliefert. Beim Check in der Werkstatt wird sich herausstellen, wie groß der Schaden ist. In Hamburg wünscht sich ein Stammkunde, der sonst nur „Dickschiffe“ fährt, plötzlich ein Pony Car. Da hatte Klaus Borrmann doch gerade eins vor der Nase. Dafür ist ihm auch der Weg zu einem befreundeten Händler in Frankfurt nicht zu weit. Aber den größten Adrenalinschub liefert in dieser Folge Klaus' Herzensprojekt. Sein E-Type muss beim TÜV zeigen, wie wendig und bremsfest er ist.
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Genre:Auto, Dokumentation
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-4: Warner Bros. Discovery, Inc.