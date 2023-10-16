Cash für Chrom
Folge vom 16.10.2023: Back in the USA
44 Min.Folge vom 16.10.2023Ab 12
Auf der Shoppingtour in den Vereinigten Staaten ist Klaus Borrmann ganz in seinem Element. Der Hamburger Kraftfahrzeugexperte hält dort mit seinem ehemaligen Mitarbeiter und Kumpel Mirco nach chromblitzenden Kultkarossen Ausschau, die man in Europa gewinnbringend verkaufen kann. Mit einem japanischen Leihwagen durch die Gegend zu cruisen, ist für das Duo keine Option. Deshalb suchen die Männer nach einem passenden Vehikel, das sie von Phoenix nach Las Vegas und nach Los Angeles bringt. Auf der legendären Route 66 geraten die Auto-Freaks ins Schwärmen.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Auto, Dokumentation
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-4: Warner Bros. Discovery, Inc.