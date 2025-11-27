Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Castle

Tod eines Kuriers

sixxStaffel 2Folge 8vom 27.11.2025
Tod eines Kuriers

Tod eines KuriersJetzt kostenlos streamen

Castle

Folge 8: Tod eines Kuriers

41 Min.Folge vom 27.11.2025Ab 12

Brady Thompson wurde vor zehn Jahren wegen Mordes an einer jungen Frau verurteilt. Kurz nachdem er versucht, Montgomery Beweise für seine Unschuld zukommen zu lassen, wird er im Gefängnis ermordet. Beckett und Castle finden heraus, dass Thompson einen Handel eingegangen war: Er nahm die Schuld für den Mord auf sich, als Gegenleistung erhielt seine Frau vom wahren Täter Geld für die Behandlung ihres schwer kranken Sohnes. Die Suche nach dem Mörder beginnt ...

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Castle
sixx
Castle

Castle

Alle 3 Staffeln und Folgen