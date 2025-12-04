Zum Inhalt springenBarrierefrei
Castle

Johanna Beckett

Kabel EinsStaffel 3Folge 13vom 04.12.2025
Johanna Beckett

Castle

Folge 13: Johanna Beckett

42 Min.Folge vom 04.12.2025Ab 12

Der mittlerweile pensionierte Detective Raglan hat vor zwölf Jahren im Mordfall von Becketts Mutter Johanna ermittelt. Inzwischen leidet der alte Mann an Krebs und möchte vor seinem Tod sein Gewissen erleichtern. Gerade als er Beckett wichtige Informationen geben will, wird er von einem Scharfschützen erschossen. Beckett beginnt nachzuforschen, aber als sie einem Verdächtigen gegenüber ausrastet, wird sie von dem Fall abgezogen. Sie und Castle ermitteln heimlich weiter ...

