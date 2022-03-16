Castle
Folge 15: Der letzte Nagel
42 Min.Folge vom 16.03.2022Ab 12
Als Beckett an einem Tatort eintrifft, ist Castle zu ihrer Verwunderung bereits vor Ort. Die erfolgreiche Designerin Vicky Westlake, deren Ehemann Damian ein alter Freund von Castle ist, wurde offenbar ermordet. Während Beckett in Damian einen Tatverdächtigen sieht, versucht Castle, seinen Freund zu entlasten. Die Ermittlungen bringen ans Licht, dass Damian vor einigen Jahren schon einmal des Mordes verdächtigt wurde. Zwischen Beckett und Castle kommt es zum Eklat ...
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Castle
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Comedy
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Walt Disney Company Germany GmbH
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren