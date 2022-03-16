Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Castle

Der letzte Nagel

sixxStaffel 3Folge 15vom 16.03.2022
Der letzte Nagel

Der letzte NagelJetzt kostenlos streamen

Castle

Folge 15: Der letzte Nagel

42 Min.Folge vom 16.03.2022Ab 12

Als Beckett an einem Tatort eintrifft, ist Castle zu ihrer Verwunderung bereits vor Ort. Die erfolgreiche Designerin Vicky Westlake, deren Ehemann Damian ein alter Freund von Castle ist, wurde offenbar ermordet. Während Beckett in Damian einen Tatverdächtigen sieht, versucht Castle, seinen Freund zu entlasten. Die Ermittlungen bringen ans Licht, dass Damian vor einigen Jahren schon einmal des Mordes verdächtigt wurde. Zwischen Beckett und Castle kommt es zum Eklat ...

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Castle
sixx
Castle

Castle

Alle 3 Staffeln und Folgen