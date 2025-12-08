Zum Inhalt springenBarrierefrei
Schmutzige Bombe

Kabel Eins Staffel 3 Folge 16 vom 08.12.2025
Folge 16: Schmutzige Bombe

42 Min. Folge vom 08.12.2025 Ab 12

In einem Taxi wird die Leiche des gebürtigen Syrers Amir Alhabi aufgefunden. Was zunächst nach einem Raubüberfall aussieht, entwickelt sich schnell zu einem hochbrisanten Fall: In einem Lagerraum finden die Ermittler Hinweise auf die Existenz einer Atombombe. Agent Fallon vom Heimatschutzministerium übernimmt die Angelegenheit. Er geht davon aus, dass Amir Alhabi gemeinsam mit seinem Cousin Jamal Alhabi einen Terroranschlag geplant hat ...

