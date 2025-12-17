Castle
Folge 7: Banküberfall
41 Min.Folge vom 17.12.2025Ab 12
Als Castle seine Mutter zur Bank begleitet, macht er eine beunruhigende Beobachtung: Ein paar Täter, die sich als Ärzte verkleidet haben, sind drauf und dran, die Filiale zu überfallen. Castle gelingt es, Beckett per Handy über den Überfall zu informieren. Beckett übernimmt die Verhandlungen mit den Geiselnehmern und erwirkt, dass Sal Martino, der unter Epilepsie leidet, freigelassen wird. Von ihm erfährt sie, dass die Täter Sprengstoff in der Bank deponiert haben ...
Castle
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Comedy
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Walt Disney Company Germany GmbH
