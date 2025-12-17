Zum Inhalt springenBarrierefrei
Castle

Banküberfall

Kabel Eins
Staffel 4
Folge 7
vom 17.12.2025
Banküberfall

Castle

Folge 7: Banküberfall

41 Min.
Folge vom 17.12.2025
Ab 12

Als Castle seine Mutter zur Bank begleitet, macht er eine beunruhigende Beobachtung: Ein paar Täter, die sich als Ärzte verkleidet haben, sind drauf und dran, die Filiale zu überfallen. Castle gelingt es, Beckett per Handy über den Überfall zu informieren. Beckett übernimmt die Verhandlungen mit den Geiselnehmern und erwirkt, dass Sal Martino, der unter Epilepsie leidet, freigelassen wird. Von ihm erfährt sie, dass die Täter Sprengstoff in der Bank deponiert haben ...

Castle
Kabel Eins
Castle

Castle

