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Castle

Unsichtbare Gefahr

Kabel EinsStaffel 7Folge 3vom 06.03.2026
Unsichtbare Gefahr

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Castle

Folge 3: Unsichtbare Gefahr

41 Min.Folge vom 06.03.2026Ab 12

Ein Billardprofi stirbt auf mysteriöse Weise in seinem Apartment: Glaubt man den Überwachungskameras, hat eine unsichtbare Kraft den Mann mit seinem Queue ermordet. Castle glaubt sofort an einen übernatürlichen Täter. Die Ermittlungen ergeben, dass das Opfer an einem geheimen Regierungsprojekt beteiligt war, dessen Details auch Klarheit über die seltsamen Todesumstände geben.

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