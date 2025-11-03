Castle
Folge 22: Auf Leben und Tod
42 Min.Folge vom 03.11.2025Ab 12
Castle und Beckett haben die Spur von LokSat aufgenommen. Er will sich mit Caleb auf einem verlassenen Gelände treffen - Castle, Beckett und Hayley warten dort auf ihn. Zu spät erfahren sie von Esposito, dass Caleb umgebracht wurde. In letzter Sekunde kann Mason die beiden aus dem Kugelhagel retten. Während Castle nun zunächst seine Familie in Sicherheit bringt, ermittelt Beckett mit ihrem Team weiter. Sie geraten bald beide in eine Falle ...
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Castle
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Comedy
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Walt Disney Company Germany GmbH
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren