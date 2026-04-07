Castle
Folge 3: Campus-Killer
41 Min.Folge vom 07.04.2026Ab 12
Der Vorzeigestudent Peter Garber wird ermordet im Central Park aufgefunden. Um in der Sache ermitteln zu können, schleust sich Castle undercover als Professor in die Universität ein. Wie sich herausstellt, war Peter an einem geheimen psychologischen Experiment beteiligt, das alles andere als ungefährlich ist. Liegt hier der Schlüssel zur Lösung des Falls?
Weitere Folgen in Staffel 8
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Alle Staffeln im Überblick
Castle
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Comedy
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 3: Walt Disney Company Germany GmbH
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