Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Casual

MOVIESPHEREStaffel 1Folge 10
Dave

DaveJetzt kostenlos streamen

Casual

Folge 10: Dave

28 Min.Ab 12

Alex kann sich auf Leon verlassen, der ihm wichtigen emotionalen Beistand leistet. Laura denkt derweil über ein neues Leben nach. Alex, Valerie und Emmy erreichen außerdem eine Situation, aus der es scheinbar keinen Ausweg gibt.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Casual
MOVIESPHERE

Casual

Alle 4 Staffeln und Folgen