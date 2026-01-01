Staffel 1Folge 8
Casual
Folge 8: Flaschen
26 Min.Ab 12
Laura ist sehr wütend und lebt jetzt bei ihrem Vater. Außerdem lädt sie Mae-Yi, die neue Freundin ihres Vaters, und ihre entfremdeten Großeltern zu Thanksgiving ein. Während dem unangenehmen Abendessen läuft einiges schief.
Casual
Genre:Feiertag, Sitcom
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 2015 Lions Gate Television Inc. All Rights Reserved.