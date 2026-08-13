Catch Me If You Speak
Folge 1: Tijen Onaran
36 Min.Folge vom 13.08.2026Ab 16
"Er hatte alles: einen Super-Bowl-Auftritt, 40 Millionen Dollar Vertrag, eine kleine Tochter. Vier Jahre später ist Aaron Hernandez tot – als verurteilter Mörder, in einer Gefängniszelle, mit 27. Wie wird aus einem der talentiertesten Footballspieler seiner Generation ein Killer? In "Hall of Crime" beleuchten Jess Schöne und Daniel Jensen von der Footballerei die faszinierenden und oft schockierenden Verknüpfungen zwischen True Crime und der NFL. Daniel stellt spannende Kriminalfälle vor, die NFL-Spieler betreffen, und zusammen diskutieren die gesellschaftlichen und sportlichen Implikationen dieser Vorfälle."
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Catch Me If You Speak
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Genre:Talk
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Season 1: Talk?Now!