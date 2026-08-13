Catch Me If You Speak
Folge 6: Emma Isadora Hagen
Emma Isadora Hagen – auf der Female Future Bühne strahlend, 40.000 LinkedIn Follower stark – und dann dieser Satz: „Ich bin ein Niemand!“ WIE BITTE?! Dieses krasse Paradoxon zwischen Selbstbewusstsein und Verletzlichkeit hat uns schockiert! Wir tauchen tief ein in das, was dich wirklich stark macht: Wie entwickelst du echte Selbstwirksamkeit? Warum ist authentisches Auftreten riskant – und wie bleibst du trotzdem professionell? Emma Isadora Hagen teilt ihre Geheimtipps, wie du auf Bühnen sichtbar wirst, selbst wenn du dich innerlich klein fühlst. Erlebe ein schonungsloses Interview an der Schnittstelle von Stärke und Verletzlichkeit – und lerne, wie du dein wahres Potenzial entfaltest! Das musst du hören! Wir haben Emma-Isadora Hagen direkt von der Mainstage des Femaie Future Festivals gecatched!
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