Die Jäger sind Otto und Sebo auf den FersenJetzt kostenlos streamen
Catch Me
Folge 3: Die Jäger sind Otto und Sebo auf den Fersen
34 Min.Ab 12
Das Team Trüffelschweinchen greift zu technischen Mitteln, um Team Otto und Team Sebo auf die Schliche zu kommen. Während Otto und Rick den Schutz des dichten Waldes verlassen, greift Team Sebo zu einem einfallsreichen Trick, um die Jäger in eine Falle zu locken. Wird der Plan aufgehen?
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Catch Me
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Abenteuer
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Bulletproof GmbH