Catch Me - Folge 5: Das große Finale

42 Min. Ab 12

Es ist nicht mehr weit bis zum Ziel. Otto und Rick haben es fast geschafft. Werden sie es ins Ziel schaffen oder kommt ihnen ein Jägerteam in die Quere? Sebo nutzt einen anderen Weg um das Spiel zu gewinnen. Wird er den Jägern entkommen?

