Catch Me
Folge 4: Wo ist mein Team?
39 Min.Ab 12
Erneuter Sichtkontakt bei Catch Me. Und jetzt wird der Druck immer höher! Team Crazy Monkeys wird bei der Flucht vor den Jägern getrennt. Zu allem Überfluss hat Team Suchhunde eine frische Spur. Und Sebo und Lola provozieren die Jäger mit einer Videobotschaft: Haben die Jäger schon aufgegeben?
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Catch Me
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Abenteuer
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Bulletproof GmbH