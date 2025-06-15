Zum Inhalt springenBarrierefrei
Catch Me

Kann es einen Sieger geben?

Staffel 2Folge 6
Kann es einen Sieger geben?

Folge 6: Kann es einen Sieger geben?

38 Min.Ab 12

Der Suchbereich für die Jäger wird immer kleiner. In keiner Staffel Catch Me hat es bisher ein Team ins Ziel geschafft. Diesmal kämpfen gleich mehrere Gejagte um das Erreichen des Zielpunkts. Schafft es diesmal ein Team oder eine Einzelperson hinter die Ziellinie, ohne von den Jägern im letzten Moment gecatcht zu werden?

