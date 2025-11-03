Staffel 4Folge 1vom 03.11.2025
Caught In The Act: Unfaithful
Folge 1: Mein Traumhaus
42 Min.Folge vom 03.11.2025Ab 12
Quinn ist überzeugt - Deonta ist ihr Seelenverwandter. Er kennt ihre Kinder, und Quinn hofft auf einen Heiratsantrag. Doch in letzter Zeit hat er sich von ihr distanziert. Jetzt will sie herausfinden, warum Deonta so kalt zu ihr ist.
Caught In The Act: Unfaithful
