MTVStaffel 4Folge 5vom 01.12.2025
41 Min.Folge vom 01.12.2025Ab 12

Nach zehn Jahren und zwei Kindern vermutet Alexia, dass ihr Verlobter Israel ihr nicht mehr treu ist. Nachdem ihre Verlobung aufgelöst wurde, wendet sie sich an Tami mit der Frage, ob Israel jetzt den Einkaufswagen einer anderen Frau füllt.

