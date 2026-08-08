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Erfindungen

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CC:N - Comedy Central News Mit Ingmar Stadelmann

Folge 19: Erfindungen

13 Min.Folge vom 08.08.2026Ab 12

Welches Genie hat das Rad erfunden und welches Arschloch das Scart-Kabel? Ist Erfinder eigentlich ein Beruf? Ingmar Stadelmann erfindet das Fernsehen neu und erklärt es uns in dieser Folge, frei erfunden.

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