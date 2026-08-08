Staffel 2Folge 19vom 08.08.2026
ErfindungenJetzt kostenlos streamen
CC:N - Comedy Central News Mit Ingmar Stadelmann
Folge 19: Erfindungen
13 Min.Folge vom 08.08.2026Ab 12
Welches Genie hat das Rad erfunden und welches Arschloch das Scart-Kabel? Ist Erfinder eigentlich ein Beruf? Ingmar Stadelmann erfindet das Fernsehen neu und erklärt es uns in dieser Folge, frei erfunden.
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CC:N - Comedy Central News Mit Ingmar Stadelmann
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Comedy, Unterhaltung
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2: Comedy Central & © Season 1-3: Comedy Central Germany