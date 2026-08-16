Staffel 2Folge 23vom 16.08.2026
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CC:N - Comedy Central News Mit Ingmar Stadelmann
Folge 23: Geld
13 Min.Folge vom 16.08.2026Ab 12
Money, Moneten, Penunsen, Kies, Schotter, Mücken, Taler, Asche, Patte. Es hat viele Namen, alle wollen es und es stinkt nicht. Genau wie Ingmar Stadelmann. Der geht dem schnöden Mammon auf den Grund und haut es raus.
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CC:N - Comedy Central News Mit Ingmar Stadelmann
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Comedy, Unterhaltung
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2: Comedy Central & © Season 1-3: Comedy Central Germany