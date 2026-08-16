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Geld

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CC:N - Comedy Central News Mit Ingmar Stadelmann

Folge 23: Geld

13 Min.Folge vom 16.08.2026Ab 12

Money, Moneten, Penunsen, Kies, Schotter, Mücken, Taler, Asche, Patte. Es hat viele Namen, alle wollen es und es stinkt nicht. Genau wie Ingmar Stadelmann. Der geht dem schnöden Mammon auf den Grund und haut es raus.

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CC:N - Comedy Central News Mit Ingmar Stadelmann
Comedy Central

CC:N - Comedy Central News Mit Ingmar Stadelmann

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