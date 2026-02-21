Celebrity DIY: Stars packen an
Folge 1: Brad Pitt
42 Min.Folge vom 21.02.2026Ab 6
Brad Pitt möchte seine langjährige Freundin mit einer Renovierung überraschen. Drew und Jonathan Scott haben drei Wochen Zeit, um ein kleines Häuschen in ein Gästehaus und ein Studio für die Visagistin zu verwandeln. Trotz des begrenzten Platzes schaffen es die Brüder, ein gemütliches Haus mit Küche, Bad sowie einem Wohn- und Schlafbereich zu gestalten.
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Celebrity DIY: Stars packen an
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Heimwerken, Haus und Garten, Unterhaltung
Produktion:US, 2020
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-5: Warner Bros. Entertainment GmbH