Celebrity DIY: Stars packen an
Folge 4: Melissa McCarthy
42 Min.Folge vom 14.03.2026Ab 6
Melissa McCarthys Tante und Onkel waren schon immer Vorbilder für die Schauspielerin. Um ihnen eine Freude zu bereiten, möchte sie die beiden mit einer Renovierung überraschen. Gemeinsam mit Drew und Jonathan Scott reißt McCarthy Wände ein, verschönert die Räume und sucht neue Möbel aus.
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Celebrity DIY: Stars packen an
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Heimwerken, Haus und Garten, Unterhaltung
Produktion:US, 2020
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-5: Warner Bros. Entertainment GmbH