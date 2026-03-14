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Celebrity DIY: Stars packen an

Melissa McCarthy

sixxStaffel 1Folge 4vom 14.03.2026
Melissa McCarthy

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Celebrity DIY: Stars packen an

Folge 4: Melissa McCarthy

42 Min.Folge vom 14.03.2026Ab 6

Melissa McCarthys Tante und Onkel waren schon immer Vorbilder für die Schauspielerin. Um ihnen eine Freude zu bereiten, möchte sie die beiden mit einer Renovierung überraschen. Gemeinsam mit Drew und Jonathan Scott reißt McCarthy Wände ein, verschönert die Räume und sucht neue Möbel aus.

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