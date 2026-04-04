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Celebrity DIY: Stars packen an

Kris Jenner

sixxStaffel 2Folge 5vom 04.04.2026
Kris Jenner

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Celebrity DIY: Stars packen an

Folge 5: Kris Jenner

44 Min.Folge vom 04.04.2026Ab 6

Kris Jenners beste Freundin hat kürzlich ihren Mann verloren. Um neu anzufangen, kaufte sie sich ein neues Haus, doch für die Verschönerung des Gartens hat das Geld nicht mehr gereicht. Kris Jenner und zwei ihrer Töchter möchten Lisa helfen und kümmern sich gemeinsam mit Drew und Jonathan um den Umbau. Es entstehen unter anderem ein Vorgarten, eine Treppe, die zur Haustür führt, und eine Terrasse mit einem Grillplatz.

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