Celebrity DIY: Stars packen an
Folge 5: Kris Jenner
44 Min.Folge vom 04.04.2026Ab 6
Kris Jenners beste Freundin hat kürzlich ihren Mann verloren. Um neu anzufangen, kaufte sie sich ein neues Haus, doch für die Verschönerung des Gartens hat das Geld nicht mehr gereicht. Kris Jenner und zwei ihrer Töchter möchten Lisa helfen und kümmern sich gemeinsam mit Drew und Jonathan um den Umbau. Es entstehen unter anderem ein Vorgarten, eine Treppe, die zur Haustür führt, und eine Terrasse mit einem Grillplatz.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Celebrity DIY: Stars packen an
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Heimwerken, Haus und Garten, Unterhaltung
Produktion:US, 2020
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-4: Warner Bros. Entertainment GmbH