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Celebrity DIY: Stars packen an

Wilmer Valderrama

sixxStaffel 3Folge 7vom 30.05.2026
Wilmer Valderrama

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Celebrity DIY: Stars packen an

Folge 7: Wilmer Valderrama

45 Min.Folge vom 30.05.2026Ab 6

Wilmer Valderrama überrascht seinen besten Freund Tadao, der ihm zwanzig Jahre lang Halt und Orientierung gab, mit einer Renovierung. Zusammen mit Jonathan und Drew verwandelt er Tadaos Garage in einen gemütlichen Wohnraum mit zwei Murphy-Betten, einer modernen Kochnische und einem Bad im polynesischen Stil.

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