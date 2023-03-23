Celebrity DIY - Stars packen an
Folge vom 23.03.2023: Ali Wong
44 Min.Folge vom 23.03.2023Ab 6
Ob auf der Bühne oder auf der Leinwand – Comedienne Ali Wong begeistert ihre Fans mit ihrem Humor. Jetzt möchte sie Citadelle, ihre beste Freundin seit über 20 Jahren, mit einer Umgestaltung überraschen. Da Citadelle gerne Gäste bei sich zuhause bewirtet, ist der Plan, ihren riesigen Garten in Windsor Hill, Kalifornien, in ein Schmuckstück zu verwandeln. Und auch der Keller bekommt einen neuen Look mit drei Bereichen: einem Spielzimmer für die Kinder, einer Man-Cave für den Mann und einer Lounge für Citadelle und ihre Freundinnen. Jonathan und Drew nehmen die Renovierung in die Hand und erschaffen ein Paradies.
Genre:Reality, Heimwerken, Haus und Garten, Unterhaltung
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.