Celebrity DIY - Stars packen an
Folge vom 10.02.2022: Gwyneth Paltrow
44 Min.Folge vom 10.02.2022Ab 6
Von altmodisch zu wunderschön modern: Gwyneth Paltrow möchte ihrem Assistent Kevin etwas zurückgeben, der seit über zehn Jahren eine wichtige Rolle in ihrem Leben spielt. Erst kürzlich nutzte Kevin all seine Ersparnisse, um seine erstes Eigenheim in Hollywood zu kaufen. Die stilbewusste und vielseitig begabte Schauspielerin und Lifestyle-Queen möchte ihm helfen, das altmodische Haus im spanischen Stil in ein stilvolles und modernes Zuhause zu verwandeln. Jonathan und Drew erschaffen mit Gwyneth eine Traumküche, bei der die Schauspielerin mit Bravour einen Vorschlaghammer führt und wie ein Profi Gips aufträgt. Am Ende stellt sie sicher, dass jedes Detail perfekt ist.
Genre:Reality, Heimwerken, Haus und Garten, Unterhaltung
