Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Celebrity DIY - Stars packen an

Mandy Moore

HGTVFolge vom 11.02.2025
Mandy Moore

Mandy MooreJetzt kostenlos streamen

Celebrity DIY - Stars packen an

Folge vom 11.02.2025: Mandy Moore

45 Min.Folge vom 11.02.2025

Die Schauspielerin und Sängerin Mandy Moore zeigt, was Freundschaft wirklich bedeutet. Für “Ce-Ce”, eine Frau, die sie seit 15 Jahren begleitet, verwandelt sie gemeinsam mit Jonathan und Drew den Garten in eine traumhafte Outdoor-Oase – perfekt für Familientreffen und gemütliche Grillabende.

Alle verfügbaren Folgen