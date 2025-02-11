Celebrity DIY - Stars packen an
Folge vom 11.02.2025: Mandy Moore
45 Min.Folge vom 11.02.2025
Die Schauspielerin und Sängerin Mandy Moore zeigt, was Freundschaft wirklich bedeutet. Für “Ce-Ce”, eine Frau, die sie seit 15 Jahren begleitet, verwandelt sie gemeinsam mit Jonathan und Drew den Garten in eine traumhafte Outdoor-Oase – perfekt für Familientreffen und gemütliche Grillabende.
