Celebrity DIY - Stars packen an
Folge vom 11.02.2025: Wanda Sykes
44 Min.Folge vom 11.02.2025
Comedy-Star Wanda Sykes zollt ihrer Ehrennichte Amber Anerkennung, die ihr wie eine Familie ist. Gemeinsam mit Jonathan und Drew renoviert sie ein Schlafzimmer und ein Badezimmer in Ambers Zuhause – einem Haus voller Geschichte und Herz, das seit Generationen in der Familie ist.
Genre:Reality, Heimwerken, Haus und Garten, Unterhaltung
