Cesar Millan: Better Human Better Dog - Bessere Menschen, bessere Hunde
Folge 6: Ein Retter für die Familie
43 Min.Folge vom 01.03.2026Ab 6
Cesar Millan unterstützt verzweifelte Hundebesitzer beim Training ihrer Vierbeiner. Dabei hat der Hundeflüsterer alle Hände voll zu tun, denn während der Pandemie wurden so viele Hunde adoptiert wie nie zuvor. Gemeinsam mit Frauchen und Herrchen geht Cesar Problemfällen auf den Grund. Ziel seiner individuellen Trainingsmethoden ist ein harmonisches Miteinander.
Cesar Millan: Better Human Better Dog - Bessere Menschen, bessere Hunde
Genre:Tiere, Pets, Reality
Produktion:US, 2021
6
