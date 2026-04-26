Cesar Millan: Better Human Better Dog - Bessere Menschen, bessere Hunde
Folge 1: Emotionale Blockade
43 Min.Folge vom 26.04.2026Ab 6
Cesar Millan unterstützt verzweifelte Hundebesitzer beim Training ihrer Vierbeiner. Dabei hat der Hundeflüsterer alle Hände voll zu tun, denn während der Pandemie wurden so viele Hunde adoptiert wie nie zuvor.
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Cesar Millan: Better Human Better Dog - Bessere Menschen, bessere Hunde
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Tiere, Pets, Reality
Produktion:US, 2021
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-5: Walt Disney Company Germany GmbH